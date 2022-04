Grudziądzki szpital pozostawia oddział covidowy

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu zdecydował o nielikwidowaniu tzw. oddziału covidowego. Ma to gwarantować bezpieczeństwo innych pacjentów placówki.

– Oddział dla wewnętrznych potrzeb szpitala pozostaje w tym samym miejscu i z takim sposobem działania jak do tej pory. Chodzi o to, żeby nie mnożyć ognisk covidowych w oddziałach tam, gdzie pacjenci będą leczeni z powodu innych schorzeń. Będziemy starali się izolować pacjentów covidowych tak, jak do tej pory i tą samą obsadą personalną. Oddział w naturalny sposób przejmie też częściowo działania oddziału chorób wewnętrznych, który cierpi na niedobór kadr medycznych. To udrożni trochę liczbę miejsc dla pacjentów internistycznych – powiedział Maciej Hoppe, dyrektor grudziądzkiego szpitala.





W grudziądzkim szpitalu na COVID-19 hospitalizowane są 32 osoby, w tym siedmioro dzieci.