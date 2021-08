Dwie beczki z chemikaliami w lesie w powiecie inowrocławskim

30 sierpnia, dyżurny Komendy Miejskiej w Bydgoszczy zawiadomił inspektora dyżurnego WIOŚ w Bydgoszczy o znalezieniu dwóch porzuconych beczek w miejscowości Chrośna.

Inspektorzy natychmiast udali się na wskazane miejsce, gdzie w obecności przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej dokonali wizji lokalnej. Ustalono, że beczki wypełnione cieczą (skład chemiczny nieznany) zostały porzucone na terenie leśnym, w rejonie pustostanu w m. Dąbrowa Mała. Z beczek nie wydostawał się uciążliwy zapach. Z uwagi na to, że pojemniki nie były zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, a teren nie jest dozorowany, w takich przypadkach do usunięcia odpadów zobowiązany jest właściciel terenu, na którym zostały one pozostawione...