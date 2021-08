Wszyscy kontraktowi ratownicy z WSPR Bydgoszcz złożyli wypowiedzenia!

We wtorek, 31 sierpnia, wszyscy ratownicy medyczni zatrudnieni w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na umowach cywilno-prawnych: 84 osoby, czyli 60 proc. kadry, złożyli na ręce dyrektora WSPR Krzysztofa Tadrzaka wypowiedzenia z pracy.

„Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy rozwiązanie kontraktu nastąpi po miesięcznym okresie wypowiedzenia, co oznacza, ze 1 października 2021 roku może ulec zachwianiu system ratownictwa medycznego w naszym rejonie operacyjnym.Dyrektor o zaistniałej sytuacji kryzysowej bezzwłocznie powiadomił Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.Przypomnijmy, że ratownicy medyczni na umowach cywilno-prawnych oczekująm.in. podwyższenia stawki godzinowej za świadczone usługi medyczne". - czytamy w komunikacie przesłanym przez Krzysztofa Wiśniewskiego, kierownik Działu Usług Medycznych i Szkoleń, ratownika medycznego - specjalistę pielęgniarstwa ratunkowego WSPR (...).Na spotkaniu, które odbyło się w UW w Bydgoszczy z inicjatywy dyrektora WSPRw Bydgoszczy jednogłośnie uzgodniono, że w trybie natychmiastowym musi zwiększyć się finansowanie ratownictwa medycznego, a co za tym idzie wzrost stawki za „dobokaretkę". Tylko w ten sposób dysponenci ratownictwa medycznego mogą zaspokoić oczekiwania ratowników medycznych. Warto wspomnieć, że dyrektorzy placówek rozumieją i popierają oczekiwania medyków, ale w obecnej sytuacji bez pomocy finansowania z zewnątrz nie są sami w stanie zagwarantować tak dużej podwyżki.Zaproponowano, żeby ryczałt dobowy za udzielanie świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego został zwiększony odpowiednio dla:- ZRM typu podstawowego o 720,00 zł- ZRM typu specjalistycznego o 650,00 zł.Pismo z ustaleniami ze spotkania w imieniu wszystkich zebranych konsorcjantów przesłał do dyrektora WBIZK UW w Bydgoszczy dyrektor Tadrzak w 25 sierpnia 2021 roku. Dyrektor ze względu na trudną sytuację w ratownictwie medycznym wnioskował jednoznacznie w piśmie, że sprawę przedmiotowych podwyżek należy potraktować pilnie i priorytetowo.