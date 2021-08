Czarnek: Politechnika Bydgoska jest potrzebna regionowi kujawsko-pomorskiemu

Minister edukacji i nauki dodał, że w Polsce potrzeba silnych uczelni we wszystkich miejscach.

Minister Czarnek przybył do Bydgoszczy, by wziąć udział w ostatnim posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. To kulminacyjny moment obchodów jubileuszu 70-lecia Uczelni połączony z inauguracją Politechniki Bydgoskiej.– To wielki moment w historii Polski. (...) W 70-lecie UTP ta uczelnia zamienia się w tak potrzebną dla tego regionu, dla tego miasta, a nawet dwóch miast - Bydgoszczy i Torunia - Politechnikę Bydgoską. Cieszymy się, że mamy od jutra nową politechnikę na mapie Polski. UTP spełniał wszelkie warunki przemianowania. (...) Potrzebujemy silnych uczelni we wszystkich miejscach w Polsce - mówił Czarnek.Szef resortu edukacji i nauki dodał, że Politechnika Bydgoska znakomicie wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju.– W tym województwie dotychczas nie było politechniki. (...) Uczelniom potrzebne jest dziś odbudowanie wspólnoty akademickiej po okresie epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych. Są już do tego warunki w zaczynającym się niedługo roku akademickim - powiedział Czarnek.Wyraził nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli, od października, na stały już powrót normalności w szkolnictwie wyższym.Sprawę utworzenia Politechniki Bydgoskiej otworzyło na początku lutego referendum wśród pracowników UTP, z których 80 proc. zagłosowało za zmianą statusu uczelni. Sejm RP uchwalił w maju niemal jednogłośnie ustawę, która - z inicjatywy rządu - zmienia ten uniwersytet w Politechnikę Bydgoską. Później ustawę zaakceptował Senat, a w czerwcu podpisał prezydent RP Andrzej Duda.Początki UTP w Bydgoszczy sięgają 1951 r., kiedy powołano Wieczorową Szkołą Inżynierską, która w 1964 r. została przekształcona w Wyższą Szkołę Inżynierską. W 1974 r. w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej z bydgoską filą Akademii Rolniczej w Poznaniu powstała Akademia Techniczno-Rolnicza. Z kolei w 2006 r. ATR została przekształcona w Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.