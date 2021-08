Na hulajnodze z umiarem, inaczej ma drodze staną strażnicy miejscy!

Strażnicy miejscy od dziś (30.08.) mogą wystawić mandat za zbyt szybką jazdę m.in. hulajnogami elektrycznymi. Z jakimi karami muszą liczyć się osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów?

- Do tej pory za nieprawidłowe korzystanie z tzw. urządzeń transportu osobistego mogli karać wyłącznie policjanci - mówi Arkadiusz Bereszyński, rzecznik Straży Miejskiej w Bydgoszczy.- Jeżeli chodzi o dotychczasowe interwencje związane z hulajnogami elektrycznymi, były sporadyczne i dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Mieliśmy interwencję, włącznie z odholowaniem jednej hulajnogi, która była zaparkowana w taki sposób, że uniemożliwiała wyjazd z posesji - mówi Arkadiusz Bereszyński.Nowe przepisy zwiększają uprawnienia strażników miejskich.Za niestosowanie się do przepisów grozi mandat do 500 złotych.Szczegóły w materiale Agaty Raczek.Przypomnijmy, 20 maja zostały znowelizowane przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Z przepisów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych wyjątkowo mogą poruszać się chodnikiem, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Jednak trzeba tam jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.