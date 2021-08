Na A1 w Nowej Wsi koło Torunia będzie więcej bramek

Na autostradzie A1 w Nowej Wsi koło Torunia rozpoczęto prace związane z przebudową placu poboru opłat, zmierzające do zwiększenia przepustowości poprzez budowę dodatkowych dwóch bramek zjazdowych - poinformowała rzeczniczka firmy Gdańsk Transport Company Anna Kordecka.

GTC jest koncesjonariuszem północnego fragmentu A1 z Rusocina koło Gdańska do Nowej Wsi koło Torunia długości 152 km, będącego płatnym odcinkiem trasy. W okresach zwiększonego natężania ruchu w Nowej Wsi przed bramkami wjazdowymi w kierunku Gdańska i zjazdowym w kierunku Łodzi tworzą się zatory.Jak podała rzeczniczka, prace budowlane już trwają. Dodała, że firma liczy, iż nowe bramki wybudowane na placu poboru opłat będą działały z początkiem 2022 roku. "Prace będą prowadzone w taki sposób, aby nie były uciążliwe dla kierowców, nie można jednak wykluczyć konieczności czasowego zamknięcia pojedynczych bramek" - zaznaczyła Kordecka.Obecnie w Nowej Wsi są cztery pasy wjazdowe i osiem pasów zjazdowych. Nowe bramki zjazdowe zwiększą liczbę bramek do 10, co sprawi, że przepustowość placu poboru opłat Nowa Wieś na zjeździe będzie równa przepustowości placu w Rusocinie."PPO Rusocin dzięki rosnącemu zainteresowaniu automatycznymi płatnościami AmberGo tylko sporadycznie boryka się z problemami wynikającymi z tworzących się zatorów. Aktualne PPO Rusocin z automatycznymi płatnościami AmberGo jest w stanie obsłużyć do 2 tys. pojazdów na godzinę" - podkreśliła rzeczniczka GTC.Rozbudowa PPO Nowa Wieś wpłynie także na bardziej efektywne wykorzystanie dwóch istniejących tzw. bramek rewersyjnych, dzięki którym częściej będzie można korzystać z pięciu, a nawet sześciu zamiast czterech pasów wjazdowych. To przełoży się na wzrost przepustowości bramek wjazdowych z 1,2 tys. do 1,8 tys. pojazdów na godzinę i redukcję zatorów na wjeździe na autostradę w okresach szczytowych.