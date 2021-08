Policja zatrzymała mężczyznę, który napadł na kobietę w Solcu Kujawskim

Policjanci z Solca Kujawskiego zatrzymali 31-letniego mieszkańca tego miasta odpowiedzialnego za uszkodzenie ciała młodej kobiety, do którego doszło w minioną niedzielę (22.08.2021) w jednej z parkowych alejek. Pomocne były informacje przekazane przez pokrzywdzoną.

Zarzut uszkodzenia ciała mającego charakter chuligański usłyszał dzisiaj (26.08.) 31-latek, którego zatrzymali soleccy policjanci. Mężczyzna w minioną niedzielę (22.08.2021) około godz. 21:40 najpierw zaczepił, idącą alejką parkową w Solcu Kujawskim, 25-letnią kobietę, a chwilę później do niej podbiegł i ją zaatakował uderzając nieznanym wówczas narzędziem.Wczoraj (26.08.2021) przekazane przez pokrzywdzoną informacje doprowadziły do zatrzymania 31-letniego solecczanina. Ten minioną noc spędził w policyjnym areszcie.Za uszkodzenie ciała grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Jednak z uwagi na charakter chuligański tego czynu mężczyzna musi się liczyć z wymiarem kary wyższym o połowę jej górnej granicy.Policjanci z Solca zawnioskowali do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego.