Jednoosobowy skład orzekający w sprawach cywilnych? Ławnicy są przeciw

Rada Ławnicza Sądu Okręgowego w Bydgoszczy krytykuje wprowadzenie jednoosobowego składu orzekającego w sprawach cywilnych. Niedawno rząd - z uwagi na pandemię - ograniczył liczbę ławników, którzy mogą brać udział w rozprawach cywilnych I i II instancji.

- Taka zmiana znacznie ogranicza udział czynnika społecznego w rozprawach. Nie dyskutowano jej z naszym środowiskiem, a dowiedzieliśmy się o niej „pocztą pantoflową", cztery dni przed wejściem przepisów w życie. Napisaliśmy do 25 polityków z prośbą o interwencję - mówi Benedykt Partyka, przewodniczący Rady Ławników Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.- (...) Wypadałoby tę armię ludzi spytać, chociaż jednego, czy to jest rzeczywiście odpowiedni czas, żeby ograniczać możliwość, powiedzmy, tego społecznego ingerowania i podpowiadania sędziom - bo sędziowie są zawodowi, natomiast my jesteśmy osobami o dużym doświadczeniu właśnie takim życiowym.Jak podkreśla Benedykt Partyka, ustawa nie precyzuje dokładnie, do kiedy miałyby trwać wprowadzone ograniczenia.Bydgoscy ławnicy uzyskali dla swoich działań poparcie Rady Miasta. Żaden z polityków, do których skierowano pisma, nie udzielił jeszcze odpowiedzi.