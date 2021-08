Kolekcjonerzy stoją w kolejce po monety z kardynałem Stefanem Wyszyńskim

Nowe monety kolekcjonerskie - srebrne i złote - z kardynałem Stefanem Wyszyńskim dostępne są od dziś (26.08.) w Narodowym Banku Polskim. Do bydgoskiego oddziału NBP zainteresowani ich zakupem przychodzili od samego rana.

Srebrna moneta o nominale 10 zł została wyemitowana w nakładzie do 12 tys. sztuk i kosztuje 150 zł brutto. Nakład złotej monety o nominale 100 zł wynosi do 1500 sztuk, a jej cena to 2200 zł brutto. Monety można kupować w oddziałach okręgowych i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner. Z zainteresowanymi zakupem rozmawiała Tatiana Adonis:- Ta kolejka przeraziła mnie trochę na początku, ale udało się dostać...- Tak, musiałem tutaj przyjść i kupić. Te monety są dla mnie bardzo ważne. Ojciec Święty i kardynał Wyszyński są dla mnie najważniejszymi postaciami. Nie mam dużej kolekcji, zbieram głównie monety religijne. Dziś kupuje srebrną, bo na złotą mnie nie stać...- Kupuje dwie monety - srebrną i złotą - to szczególny motyw, kardynał Wyszyński jest symbolem historii naszego kraju. Oprócz tego kolekcjonuje też inne monety, ciężko zliczyć, ile ich już mam, ale ta jest szczególna...- Jestem numizmatykiem, monety zbieram praktycznie już od dziecka. Czy to jest Wyszyński, czy to jest olimpiada, czy za tydzień będzie moneta związana z napaścią Niemiec na Polskę i z II wojną światową - to będę też na te monety czekał...Na rewersie złotej monety przedstawiono popiersie kardynała Stefana Wyszyńskiego z profilu oraz napis: „Serce narodu jest w sercu Boga", będący fragmentem jego wypowiedzi. Na rewersie srebrnej monety znalazło się popiersie kardynała wspartego na pastorale oraz odręczny napis: „Per Mariam – Soli Deo", co znaczy: „Samemu Bogu – przez Maryję". Na awersach obydwóch monet przedstawiony został herb kardynała Wyszyńskiego.