Zła Wieś, ale kraina piękna! A zwierzęta najcudniejsze! [zdjęcia, wideo]

Zaledwie kilka kilometrów od Bydgoszczy znajduje się prawdziwa przyrodnicza perełka naszego regionu - Kraina Dolnej Wisły. To malownicze miejsce, gdzie poczujemy pełną więź z naturą. Zajechał tam też wóz satelitarny Polskiego Radia PiK.

W Złej Wsi 2, nieopodal Trzęsacza, stworzono gospodarstwo, położone na ogromnej powierzchni pokrytej zielenią z przepięknymi widokami na malowniczą rzekę: brzmi jak marzenie, a to codzienna rzeczywistość Jacka Stielowa, który kocha zwierzęta, a zwierzęta kochają jego.Znajdziemy tam kilkanaście ciekawych gatunków, a wśród nich min. alpaki, owce walliserskie, największe na świecie osły Poitou, kozy anglonubijskie oraz białego kangura Walabia-Bennetta, a to tylko niektórzy spośród mieszkańców Krainy Dolnej Wisły.Wszystkie te wspaniałe zwierzaki można zobaczyć w towarzystwie uśmiechniętych gospodarzy, którzy swoją wiedzą, pasją i miłością do „braci mniejszych” potrafią zainteresować nie tylko tych najmłodszych, ale również starszych gości.Tak też było z wysłannikiem Polskiego Radia PiK - Wojciechem Sobocińskim.Trzeba to miejsce odwiedzić!