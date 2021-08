Audycja Polskiego Radia PiK na Bella Skyway Festival!

Odległym i tajemniczym światom poza Układem Słonecznym poświęcona jest projekcja przygotowana przez autorów audycji „Radio Planet i Komet” w Polskim Radiu PiK na 12. Bella Skyway Festival w Toruniu.

Jest to podróż szlakiem egzoplanet odkrytych m.in. przez toruńskich astronomów. Za sprawą niezwykłej projekcji wyświetlanej na kulistym 6-metrowym ekranie widzowie mają sposobność podziwiać z bliska impresje stworzone w oparciu o naukowe odkrycia i zdobytą w ich efekcie wiedzę.Uczestnicy pokazu mogą też postawić stopę m.in. na wyimaginowanej powierzchni planety krążącej wokół najbliższej Słońcu gwiazdy (Proxima Centauri) lub zanurzyć się w atmosferze świata, gdzie padają deszcze z… żelaza! Na „Egzoplanety” do średniowiecznej Fosy Zamkowej Piotr Majewski i Jerzy Rafalski zapraszają od 17 do 21 sierpnia w godzinach: 20:30 – 24:00.