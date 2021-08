Złamał kod Enigmy. Urodziny Mariana Rejewskiego

Bydgoszczanie złożyli kwiaty pod pomnikiem Mariana Rejewskiego. W ten sposób uczcili 116. rocznicę urodzin, pochodzącego z Bydgoszczy, wybitnego matematyka i kryptologa.

- Jako o Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego staramy się kultywować pamięć o tym bohaterze i bydgoszczaninie, bo trzeba pamiętać, że przecież Marian Rejewski przez 40 lat mieszkał właśnie w Bydgoszczy. To tutaj się wychowywał, to tutaj poznawał miasto, budował swój patriotyzm i to tutaj zaczynał swoją przygodę z matematyką, którą później kontynuował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a później dokonał tego największego odkrycia. Według szacunków historyków II wojna światowa mogłaby się zakończyć nawet o 2 lata później, gdyby nie dokonania Mariana Rejewskiego - powiedział Krzysztof Drozdowski prezes fundacjiZłożenie wiązanek na skwerze przy Gdańskiej i Śniadeckich było początkiem urodzinowych obchodów. Sylwetkę Mariana Rejewskiego przymniały także wydarzenia organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej.Z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się premiera gry mobilnej: „Marian Rejewski - cichy bohater”. Jej uczestnicy wystartowali z kościoła przy pl. Piastowskim.Następnie w budynku bydgoskiej delegatury IPN zaplanowano prezentację Enigmy, projekcję filmu „Kryptolog” i wernisaż wystawy „Tu rodziła się opozycja”.