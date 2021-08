Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii w Niedźwiadach? Tam się nie śpi! [zdjęcia]

Za nami noc kulminacji Perseidów, tzw. spadających gwiazd. Właśnie minionej nocy obserwacje nieba rozpoczęli uczestnicy Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii w Niedźwiadach koło Szubina. Od ćwierć wieku organizują te spotkania członkowie Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno -Ekologicznego.

Monika Siwak: Skąd pan przyjechał?

Józef Baran

...gdzie prowadzicie chyba konkurencyjną, z tego co wiem, imprezę?

Mówimy tutaj o tym, że miasta psują nam widok. Jest coraz jaśniej, coraz więcej zabudowy także poza miastami. Światła ledowe podobno także przeszkadzają obserwatorom coraz bardziej. Jakie niebo jest w Urzędowie?

Minionej nocy co pan urzekło najbardziej?

Przed chwilą zajrzałam na wykład, na którym pokazywał pan meteoryty. Czy w Polsce jeszcze da się znaleźć meteoryty?

Do kogo należą meteoryty? Można je zatrzymać?

Meteoryty się kupuje?

W namiotach przy odnowionym Centrum Astronomiczno-Dydaktycznym w Niedźwiadach mieszkać będzie do niedzieli (15.08.) ponad 100 osób. Długo śpią, bo całe noce patrzą na planety i gwiazdy. W dzień słuchają wykładów i pokazują swoje zdjęcia złapanych na niebie obiektów. Nasza reporterka, Monika Siwak, rozmawiała z Józefem Baranem.: Przyjechaliśmy z Urzędowa to jest województwo lubelskie...A wręcz przeciwnie! To nie jest konkurencyjna impreza, ale w ramach Ogólnopolskich Zlotów Miłośników Astronomii OZMA. W Urzędowie odbyło się cztery takie spotkania.Niebo w Urzędowie jest jeszcze w miarę czyste od oświetlenia, chociaż już południowe niebo zasłania swoim światłem Kraśnik. Coraz trudniej jest znaleźć takie miejsce, które będzie rzeczywiście oddalone od świateł i zabudowań, ale u nas właśnie podczas zlotów organizowanych w Urzędowie oglądaliśmy pięknie widoczną Drogę Mleczną, co właśnie w miastach już jest praktycznie niemożliwe.No oczywiście Perseidy, które jak co roku nas zaskakują swoją ilością i pięknem (...).Ostatnim meteorytem znalezionym w Polsce, a właściwie to był spadek meteorytu na Mazurach. O godzinie 6:00 rano kobiecie spadł na przybudówkę meteoryt, kilogramowy około, ale dziurę zrobił w eternicie. Spadło to na ziemię, troszkę się pokruszyło i to było jedno z ostatnich spotkań z meteorytem oko w oko na terenie Polski. Ta pani od razu zwrócił się do ludzi, którzy przekazali wiadomość badaczom skał spadających z nieba. To był chondryt, czyli najbardziej pospolity meteoryt.Można zatrzymać. Jeśli oddamy je do analizy, do ośrodka badawczego, to ośrodek zachowa fragment danej próbki. Ja mam około 200 meteorytów z całego świata, w tym kilkanaście z Polski.Kupuje się albo się je wymienia (...).A w swojej kolekcji pan Józef ceni szczególnie esquel-mieszankę żelaza i oliwinów -wyglądających jak bursztyn. Te meteoryty powstają między Marsem a Jowiszem, gdzie zderzają się planetoidy.Cała rozmowa w materiale Moniki Siwak.Dziś o 20.00 z koncertem muzyki kosmicznej wystąpi Grzegorz Pleszyński, wystawę obrazów związanych z kosmosem otworzyli szubińscy twórcy Natalia i Maciej Jelińscy