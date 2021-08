Lewica Razem chce podwyżek dla pracowników budżetówki

Działacze Lewicy Razem domagają się 12-procentowej podwyżki płac dla pracowników tzw. budżetówki. W Bydgoszczy przedstawili projekty ustaw w tej sprawie.

Jak podkreślił poseł Krzysztof Gawkowski, urzędnicy, szczególnie w mniejszych miejscowościach, pracują ciężej od przedstawicieli administracji państwowej, a propozycja podwyżki to gwarancja godnej płacy.- To jest to minimum, które gwarantuje, że we wrześniu nie będziemy mieli ogólnopolskiego strajku. Wynagrodzenie będzie wynosiło minimum 2 800 zł. Według projektów, które składamy płaca minimalna powinna być równa płacy zasadniczej - powiedział Krzysztof Gawkowski.- Często mówi się, że pracownicy administracji nic nie robią. Robią bardzo dużo i wszystkim polecam, żeby zobaczyli jak przez ostatnie miesiące i 2 lata w pandemii ci pracownicy przykładali się, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. O to nie powinien upominać się pracownik, tylko powinien się o to upominać polityk - dodał poseł Nowej Lewicy.Krzysztof Gawkowski przekazał także pismo do wojewody Mikołaja Bogdanowicza z prośbą o wsparcie tej inicjatywy. Zdaniem polityka, w tej kwestii powinno się działać „ponad podziałami”.