Kwalifikacja wojskowa: druga tura. Zbadają stan zdrowia młodych Polaków

Rozpoczyna się druga tura kwalifikacji wojskowej. Do 19 listopada przed komisje lekarskie w całej Polsce - także w naszym regionie - stawić ma się około 270 tysięcy osób.

Nie chodzi o pobór do wojska, a o zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych Polaków, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. W związku z pandemią tegoroczna kwalifikacja, która początkowo miała się odbyć od stycznia do kwietnia, została podzielona na dwie tury. Pierwsza zakończyła się 23 lipca, druga właśnie się zaczyna.Co ważne, nie wszystkie komisje lekarskie rozpoczynają pracę od razu. W Bydgoszczy np. pierwszy termin komisji lekarskich nr 1 i 2 wyznaczono na 1 września. W poniedziałek pracę rozpoczęła Komisja lekarska nr 1 w Toruniu oraz komisje w Radziejowie i Wąbrzeźnie, we wtorek - komisja lekarska nr 2 we Włocławku.Do kwalifikacji wojskowej w drugim terminie wezwanych zostanie ok. 160 tys. mężczyzn urodzonych w 2002 r. oraz ponad 100 tysięcy osób urodzonych w latach 1997-2001, które w tym roku ukończyły lub ukończą 24. rok życia i nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostanie też prawie 5 tys. kobiet.