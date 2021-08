Śmierć w Belnie - kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewa

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w niedzielę (08.08.21 r.) w miejscowości Belno, powiecie świeckim, na drodze wojewódzkiej. Zginął 28-letni kierowca seata.

Wczoraj (08.08.21 r.) ok godz. 06.30, w miejscowości Belno doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 28-letni mieszkaniec pow. świeckiego, kierujący seatem, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i za łukiem drogi stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w drzewo, a następnie wrócił na swój pas ruchu, po czym uderzył w kolejne drzewo. 28-letni kierowca i 20-letnia pasażerka z obrażeniami przewiezieni zostali do szpitala. W wyniku poniesionych obrażeń 28-letni mężczyzna zmarł w szpitalu.Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady. Śledztwo prowadzone w tej sprawie pod nadzorem prokuratora wyjaśni okoliczności i przyczyny wypadku.