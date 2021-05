Uczniowie już wrócili do szkół. Lekcja pierwsza: odbudowa relacji i radość!

Od dziś (31.05) dla wszystkich uczniów wróciła stacjonarna nauka w szkołach. To ostatni etap odmrażania oświaty. Lekcje bez kartkówek, sprawdzianów i jedynek - tak wygląda powrót do nauki stacjonarnej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Hetmańskiej w Bydgoszczy.

- U nas 31 maja świętujemy to, że jesteśmy razem - mówi Agata Dobka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy. - Powstał zresztą w szkole taki projekt pod nazwą „Nareszcie razem" i dzisiaj jest inauguracja tego projektu. Przyłączyliśmy się też do projektu „Tydzień ulgi" i zapewnialiśmy uczniów, że bez jakichkolwiek obaw mają wracać do szkoły.Choć większość uczniów cieszy się z powrotu, niektórzy przyznają, że przyzwyczaili się do lekcji online i powrót do klas to dla nich stres.- Bardzo stresowałam tym, że będą mnie torturować trochę tymi wszystkimi sprawdzianami, ale jak na razie nie mamy ani jednego zapowiedzianego...- Nie wiem, chyba lepiej się spotkać, ale z drugiej strony chyba lepiej szła nauka online...- Łatwiej było uczyć się online, bo można było ściągać, nie ukrywam, ale stacjonarnie lepiej jest się uczyć, i łatwiej jest wszystko zapamiętać...- Powrót na teraz jest trochę bez sensu, chociaż plus jest, bo możemy się spotkać w tym ostatnim miesiącu, a to już przecież 8 klasa, czyli ostatni moment na spotkanie... - mówili uczniowie SP nr 2.- To, na czym bardzo nam zależy, to odbudowa relacji. Przecież oni nie widzieli się tak długo. Mamy świadomość tego, że pewne treści z podstawy programowej trzeba będzie uzupełnić i nadrobić. Przeczytałam ostatnio takie piękne zdanie, że podstawą podstawy programowej jest człowieczeństwo, i my chcemy w tych najbliższych dniach chcemy o to człowieczeństwo zadbać - mówi dyrektor Agata Dobka.Od 19 kwietnia stacjonarnie pracują przedszkola. 4 maja, do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Uczniowie klas 4-8 podstawówek i wszystkie klasy szkół średnich od października mieli lekcje online, a przez ostatnie dwa tygodnie uczyli się w trybie hybrydowym. Od dziś wszyscy zasiedli w szkolnych ławach.Ze względu na pandemię szkoły pracują w reżimie sanitarnym. Uczniowie przy wejściu dezynfekują ręce, obowiązuje dystans i maseczki w przestrzeniach wspólnych.