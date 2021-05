Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy od października Politechniką Bydgoską?

Od akademii przez uniwersytet do politechniki. Tak wygląda droga bydgoskiej uczelni techniczno-przyrodniczej. Fot. Monika Siwak

Od października Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy ma być Politechnika Bydgoską. W czwartek na uniwersytecie w Fordonie minister edukacji Przemysław Czarnek zapewnił o wsparciu rządu dla uczelni.– My wiążemy wielkie nadzieje, jako Ministerstwo Edukacji i Nauki, jako rząd RP z tym, że tu w tym miejscu będzie od 1 października Politechnika Bydgoska, której brakowało na mapie Polski w tej części kraju i dlatego wsparcie, nie tylko na techniczne rzeczy związane ze zmianą nazwy, ale na rozwój, zdecydowany rozwój i badań, i nauki, i infrastruktury, w tym Akademickiego Centrum Sportu gwarantujemy jako rząd. To nie jest kwestia tylko Bydgoszczy, kwestia tego uniwersytetu, tej kadry naukowej i tych studentów. To jest żywotny interes państwa polskiego, żeby tu rozwijała się politechnika, tak dobrze, jeszcze lepiej, jak rozwijał się uniwersytet w ostatnich latach – powiedział minister Przemysław Czarnek.Poseł Piotr Król zadeklarował że pobliska stacja kolejowa będzie nazywała się Bydgoszcz Politechnika.Minister Czarnek poinformował też, że rząd przekazał pieniądze na zajęcia dodatkowe dla uczniów którzy będą potrzebowali uzupełnienia wiedzy po nauczaniu zdalnym.