Darmowe maseczki dla zapominalskich w miejskich instytucjach w Grudziądzu

Grudziądz włączył się w rządową akcję „Maseczka dla Obywatela”. Do miasta dotarło 300 tysięcy jednorazowych maseczek.

- Maseczki pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i są do dyspozycji mieszkańców we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego, a także w jednostkach podległych miastu. Przeznaczone są dla petentów, dla wszystkich zapominalskich, dla osób, które nie mają przy sobie maseczki. Wchodząc do urzędu czy też o innej instytucji można taką maseczkę jednorazową założyć i wykorzystać przy załatwianiu spraw - powiedział Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.Dodatkowo Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego cały czas realizuje akcję dowozu niepełnosprawnych mieszkańców na szczepienia przeciw COVID-19.- Dowóz przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Za transport odpowiedzialny jest Dom Pomocy Społecznej nr 1. Bus jakim dowożone są osoby na szczepienia, przeznaczony jest do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zapisy na taką usługę pod nr telefonu 661 877 606. Infolinia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Prośba, aby umawiać się z kilkudniowym wyprzedzeniem - dodał Karol Piernicki.Dotychczas zrealizowano 65 takich kursów