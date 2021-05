Majowe spotkanie dla mam - rozmowy nie tylko o pracy! I relaks!

To będą warsztaty, spotkania i wsparcie dla kobiet, które po urlopie macierzyńskim chcą wrócić na rynek pracy. 26 maja rozpoczyna się dziewiąta edycja bydgoskiej imprezy Maj Mam.

Rozmowy o biznesie w dobie pandemii m.in. o dotacjach na rozpoczęcie działalności a także chwila relaksu z jogą uśmiechu - to propozycje przygotowana dla bydgoskich mam.Ze względu na pandemię, czterodniowe spotkanie odbędzie się tylko on-line.O szczegółach mówi Dorota Glaza - koordynatorka zespołu do spraw wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy.- Trener i coach Bożena Ciechanowska będzie mówiła o tym, jak pokonać zniechęcenie. Druga sprawa - bardzo na czasie, czyli co nowego w social mediach, co te media społecznościowe nam dają, jakie możliwości. To także spotkanie na temat biznesu, który być może w normalnie jeszcze w czasach otworzyłybyśmy na żywo. Jak można go przenieść do Internetu? Pierwszy raz na Maju Mam zapraszamy wszystkie mamy w sobotę na jogę śmiechu z panią Anią Lauda - Michalską.Spotkanie Maj Mam jest bezpłatne. Warsztaty i spotkania od 26 do 29 maja w godzinach od 11.00-13.00 na FB stronie wydarzenia Maj Mam. Tam też znajduje się formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych spotkaniem.