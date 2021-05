Tragedia pod Rypinem, kierowcy nie żyją: policja szuka świadków wypadku

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny wypadku, do którego doszło w środę rano na drodze wojewódzkiej nr 563 koło Rypina. Kierowcy pojazdów biorących udział w zdarzeniu ponieśli śmierć na miejscu.

Do tragedii doszło około godz. 6.30 w miejscowości Kotowy (gmina Skrwilno). - Na podstawie wykonanych na miejscu czynności policjanci wstępnie ustalili, że 31-letni kierowca audi nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru wyprzedzania, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym seatem toledo kierowanym przez 26-letnią kobietę. W wyniku tego zdarzenia oboje zginęli na miejscu. Byli to mieszkańcy powiatu rypińskiego – relacjonuje asp. sztab. Dorota Rupińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie.Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zorganizowali objazdy. Czynności na miejscu wypadku, pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Rypinie, podjęli policjanci pionu kryminalnego. Funkcjonariusze pracować będą nad odtworzeniem przebiegu zdarzenia i wyjaśnieniem dokładnej przyczyny wypadku. Proszą wszystkie osoby, które były jego świadkami o zgłaszanie się do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie lub dzwoniąc po numer telefonu: 47 753 92 00 (czynny całodobowo).