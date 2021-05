Pomysłów na Bydgoszcz jest wiele. Zostały tylko trzy dni na głosowanie!

15 tysięcy bydgoszczan wzięło dotąd udział w konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji w mieście. Od 22 marca głosujący oddali 40 tysięcy głosów wskazując w ten sposób, jakie przedsięwzięcia powinny być realizowane w Bydgoszczy w pierwszej kolejności.

Władze zdecydowały się zapytać o zdanie mieszkańców, bo nie na wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia znajdą się pieniądze w budżecie miasta. Do 21 maja, do północy, można jeszcze oddać głos - przypomnieli dziś prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i Monika Matowska, przewodnicząca bydgoskiej Rady Miasta.- Rzeczywiście, przed nami ostatnie trzy dni głosowania w ramach konsultacji, które pozwolą nam ocenić, jakie są potrzeby mieszkańców, na czym mieszkańcom zależy. Kilka tysięcy głosów zdecyduje, co będzie pierwszą inwestycją, którą będziemy chcieli zrealizować - mówi Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta w Bydgoszczy.- Chciałbym je wszystkie zrealizować, ale samorządowcy w całej Polsce dowiedzieli się, że znowu będziemy mieli mniej pieniędzy do dyspozycji, ponieważ zaproponowany program rządowy ograniczy dochody - mówił prezydent Rafał Bruski.Lista 15 inwestycji, na które można głosować, znajduje się na stronie miasta. Monika Matowska i Rafał Bruski nie zdradzili, które z nich uzyskały dotąd największe poparcie mieszkańców. Dodajmy, że każdy głosujący może wskazać 3 jego zdaniem priorytetowe inwestycje.Na stronie bydgoskiego ratusza są prezentacje zaproponowanych inwestycji: TUTAJ