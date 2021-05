System głośnomówiący, przyciski z alfabetem Braille’a. Starostwo ma nową windę

Budynek Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W siedzibie głównej zamontowano windę.

Winda ma system głośnomówiący wydający komunikaty głosowe z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących, system przeciwpożarowy, wyposażona jest też w kartę SIM, która w przypadku awarii wykorzystywana jest do połączenia z centralą. Dodatkowo przyciski do obsługi windy oznaczone są alfabetem Braille’a. Koszt projektu to ponad 400 tys. zł. Prawie 125 tys. udało się pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reszta pieniędzy pochodziła z budżetu powiatu.Budynek starostwa przy ul. Mątewskiej od końca stycznia stanowi główną siedzibę Starostwa Powiatowego. Powstał w 1951 roku, wcześniej pełnił rolę Bursy Szkolnictwa Zawodowego. Obecnie obok władz powiatu, kilku wydziałów i jednostek w budynku mieści się także Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. - Winda ułatwi osobom z niepełnosprawnościami dotarcie do poszczególnych kondygnacji oraz umożliwi załatwienie podstawowych spraw – mówi starosta Wiesława Pawłowska.