Aż 180 mieszkańców Grudziądza może skorzystać z bezpłatnych szkoleń

Bezpłatne szkolenia internetowe w Grudziądzu. Do wyboru są trzy tematy - bankowość w sieci, kultura i media społecznościowe./fot. Pixabay

Grudziądzka Akademia Cyfrowa szuka chętnych na bezpłatne kursy. Do wyboru są trzy tematy - bankowość w sieci, kultura i media społecznościowe.

Grudziądzka Akademia Cyfrowa to unijny projekt, którego celem jest podnoszenie i rozwijanie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Ta umiejętność przydaje się szczególnie teraz, w dobie pandemii, kiedy większość spraw załatwiamy przez Internet. Efektem końcowym projektu ma być przeszkolenie 180 dorosłych osób we wspomnianych trzech kluczowych obszarach. Rozpoczął się nabór 36 osób. Pierwszeństwo będą mieli niepełnosprawni.- Zachęcam do udziału w tym projekcie mieszkańców miasta, szczególnie seniorów, ale mogą zgłaszać się grudziądzanie w wieku między 25 a 75 rokiem życia - informuje wiceprezydent Grudziądza, Szymon Gurbin.- Grudziądzka Akademia Cyfrowa realizowana jest w ramach większego projektu pod nazwą Polska Cyfrowa, i ma za zadanie zwiększać kompetencje cyfrowe Polaków. Pozyskaliśmy na ten cel grant ze środków unijnych na ponad 100 tys. złotych - dodaje wiceprezydent Grudziądza.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.