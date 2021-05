Msze św., wystawy, koncerty, filmy. Święto Konstytucji 3 Maja w regionie [program]

Pierwsza w Europie, druga na świecie. Z powodu trwającej epidemii koronawirusa, obchody Święta Konstytucji 3 maja w regionie ciągle są symboliczne, a wiele wydarzeń przeniosło się do Internetu.

- uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczną się w bazylice św. Wincentego a Paulo, gdzie zostanie odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez biskupa Jana Tyrawę. Po Mszy wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski udadzą się na Plac Wolności, gdzie wspólnie złożą wieniec pod Pomnikiem Wolności.- w programie TVP3 Bydgoszcz odbędzie się koncert pt. „Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd – nadzieja” wykonany przez Orkiestrę Wojskową z Torunia.- Filharmonia Pomorska zaprasza na koncert w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Capelli Bydgostensis oraz Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pod batutą Pawła Kapuły zabrzmią mało znane lub niedawno odkryte utwory polskich kompozytorów, m.in. „Veni consolator” Damiana Stachowicza oraz „Laetatus sum” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Koncert dostępny online w mediach społecznościowych filharmonii.– Muzeum Historii Torunia na swoim fanpage'u zaprezentuje wystawę „Tu Byłem. Tony Halik"- oficjalne obchody zaczną się wraz z uroczystym podniesieniem flagi na Rynku Staromiejskim. Następnie marszałek Piotr Całbecki złoży kwiaty pod znajdującą się na fasadzie kościoła św. Ducha tablicą upamiętniającą toruńskie manifestacje „Solidarności” z 1 i 3 maja 1982 roku.w katedrze św. Janów przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych odbędzie się Msza święta w intencji Ojczyzny.- na fanpage'u Książnicy Kopernikańskiej zostanie zaprezentowany wykład „Konstytucja 3 maja 1971 roku i konstytucje II Rzeczypospolitej”. Prelegentem będzie Mateusz Hübner, pracownik wydziału Nauk Historycznych UMK oraz instytutu Nauki PAN.- Dom Mikołaja Kopernika uruchomi publikację filmu „Spacer śladami toruńskich pomników Mikołaja Kopernika"Muzeum Historii Torunia zaprasza do oglądania na swoim fanpage'u prezentacji zatytułowanej „W 230. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja"- pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego z okazji 190. rocznicy manifestacji z 3 maja 1981 roku zostanie zaprezentowana wystawa zdjęć autorstwa Lecha Różańskiego, byłego działacza NSZZ „Solidarność" i fotoreportera oraz redaktora technicznego biuletynu informacyjnego „Wolne Słowo".- we włocławskiej Bazylice Katedralnej odprawiona zostanie Msza Święta za Ojczyznę– na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczną się prezentacja multimedialna oraz lekcje biblioteczne na temat Konstytucji- na portalu Centrum Kultury Browar B rozpocznie się emisja koncertu pieśni patriotycznych. Będzie także można obejrzeć animacje na temat obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 Roku".- pod hasłem: „Z ojczyzną Ci do twarzy” na Placu Wolności stoi ostka z banerami w barwach narodowych Polski. Banery z motywami, które przy odpowiednim kadrowaniu stanowią spójny element z fotografowaną osobą, służą jako tło do zdjęć indywidualnych lub rodzinnych. Urząd miasta zachęca, by swoje zdjęcia na narodowym tle przesyłać na adres edukacja@ckbb.pl lub przez wiadomość na Facebooku. Wybrane zdjęcia opublikowane zostaną na stronie i facebookowym profilu.