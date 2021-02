Most Uniwersytecki zamknięty: list rektora bez ekspertyz, prezydent rozczarowany

Kolejna wymiana listów w sprawie zamkniętej tydzień temu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Rektor Politechniki Gdańskiej odpowiada na pismo prezydenta Bydgoszczy. Na list prof. Krzysztofa Wildego reaguje z kolei Rafał Bruski.

Rektor Politechniki Gdańskiej w liście skierowanym do prezydenta Bydgoszczy napisał między innymi, że eksperci z wydziału inżynierii lądowej i środowiska tej uczelni nie podważają konieczności naprawy Mostu Uniwersyteckiego. Ich wątpliwości budzi jednak to, że decyzję o zamknięciu przyprawy podjęto wyłącznie na podstawie opinii jednego eksperta, bez konsultacji z innymi specjalistami z zakresu mostownictwa. Rektor prof. Krzysztof Wilde poinformował, że we współpracy z projektantem obiektu - firmą Transprojekt Gdański powołał zespół ekspercki do wyjaśnienia przyczyn powstania deformacji blachy węzłowych.- Z zainteresowaniem oczekiwałem na pańską odpowiedź – stwierdził z kolei w liście do rektora prezydent Bydgoszczy. Rafał Bruski pisze, że oczekiwał na udostępnienie ekspertyz, o które wystąpił we wcześniejszym piśmie, a ich brak utwierdza go w przekonaniu, że wnioski sformułowane przez Politechnikę Gdańską w oświadczeniu skierowanym do bydgoskich mediów, a dotyczące zbyt pochopnego zamknięcia mostu, nie mają oparcia w żadnym dokumencie. - Stąd bardzo negatywnie oceniam udział Politechniki Gdańskiej w przedmiotowej sprawie – napisał prezydent.- Jedyną odpowiedzią Politechniki Gdańskiej na list pana prezydenta Rafała Bruskiego jest praca, którą w ostatnim czasie wykonał zespół naszych naukowców na zlecenie projektanta mostu, firmy Transprojekt Gdański, a która miała na celu jak najszybsze przywrócenie ładu komunikacyjnego w Bydgoszczy - tak z kolei gdańska uczelnia komentuje list prezydenta Rafała Bruskiego do władz Politechniki Gdańskiej. W stanowisku uczelni czytamy też, że jej naukowcy przygotowali i przesłali do projektanta opracowanie oceniające ekspertyzę, na podstawie której zdecydowano o zamknięciu mostu. Stwierdzają, że całkowite wyłączenie z ruchu przeprawy to sytuacja rzadka i skrajna. - Ponieważ jednak decyzja została już podjęta, to naszym celem jest teraz jak najszybsza pomoc mieszkańcom i poprawa sytuacji w mieście - czytamy.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamknął Trasę Uniwersytecką po otrzymaniu ekspertyzy z Konsultacyjnego Biura Projektowego Krzysztofa Żółtowskiego. Autor opinii wykłada na Politechnice Gdańskiej. Uczelnia odcięła się od jego analizy, informując, że za ekspertyzą stoi wyłącznie firma reprezentowana przez naukowca. W opinii ekspertów Politechniki Gdańskiej - całkowite zamknięcie Mostu Uniwersyteckiego nie było konieczne. Prezydent Bydgoszczy w liście skierowanym do rektora uczelni zapytał więc o podstawy takiej oceny, poprosił też o przedstawienie stosownych ekspertyz i nazwisk specjalistów, którzy za nimi stoją.10 lutego odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie stanu Mostu Uniwersyteckiego. O zwołanie obrad wnioskowali bydgoscy działacze PiS.