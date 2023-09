Krzysztof Szczucki: Polski Ład niweluje PGR-owski charakter miast i gmin

2023-09-18, 19:15 Marcin Doliński/Redakcja

Na spotkaniu w Kijewie Królewskim wręczono promesy na rozwój miast i gmin/fot: Marcin Glapiak

Rządowy program Polski Ład — ma pomagać tym najbiedniejszym, czyli gminom popegeerowskim powiedział minister Krzysztof Szczucki w Kijewie Królewskim. Jako lider PiS-u w wyborach do Sejmu w okręgu numer 5 prezes Rządowego Centrum Legislacji wręczył samorządom promesy na inwestycje.

– Program Polski Ład jest adresowany do gmin do miast, które miały ten PGR-owski charakter. Ma właśnie niwelować te konsekwencje i skutki działań z początku lat 90. W całym województwie kujawsko-pomorskim suma środków, które przyznano w tej edycji, to prawie 270 milionów złotych. Z kolei w tej części województwa, którą z punktu widzenia wyborczego nazywamy okręgiem nr 5, czyli ta część z Włocławkiem, Toruniem, Grudziądzem, Kijewem Królewskim i z gminami, których włodarze są na tej konferencji, otrzymały ponad 138 milionów złotych. To są pieniądze, które popłyną do tych gmin na inwestycje. To jest rozbudowa infrastruktury drogowej, to są stacje uzdatniania wody, placówki kulturalno-oświatowe i inwestycje, które w tych gminach na pewno jeszcze bardziej poprawią jakość życia mieszkańców – powiedział Krzysztof Szczucki.



– Samorząd Gminy Brzozie pozyskał 2,5 miliona złotych. Są to kolejne środki rządowe, które będziemy mogli zainwestować w najpiękniejszej gminie w Polsce, bo właśnie mamy takie hasło. Tym razem wybudujemy drogę osiedlową, przeprowadzimy remont nowej sali gimnastycznej, która od wielu lat wymaga modernizacji, a także wyposażymy nową świetlicę, która jest obecnie budowana. Brakuje wyposażenia i dzięki tym środkom rządowym, to wyposażenie będziemy mogli zakupić – zaznaczyła Danuta Kędziorska-Cieszyńska, wójt gminy Brozie, która również otrzymała dofinansowanie.