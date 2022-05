Potrzebna jest odzież, chemia domowa i jedzenie. Pomoc dla uchodźców w Fordonie

Nowy punkt dla uchodźców czynny będzie od poniedziałku w bydgoskim Fordonie. Otwiera go Fundacja „Kaktus” z pomocą Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Miasta.

- Mieszkańcy mogą do nas przynosić dary, a uchodźcy je odbierać – mówi Anna Leszczyńska, szefowa Fundacji „Kaktus”.Potrzebna cały czas jest chemia gospodarcza i higieniczna, odzież i produkty spożywcze z długim terminem do spożycia.Punkt mieści się przy ul. Kleeberga 3 – tam można dary odbierać, a zostawiać można je od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 w portierni Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kleeberga 2. Aktualne informacje zamieszczane będą na stronie Fundacji Kaktus i jej profilu na Facebooku.