Wierzą, że tańcem wybudzą kolejnych „śpiochów”. Dlatego tańczyli zumbę

8. Charytatywny Maraton Zumby. Wideo Michał Zaręba

W Toruniu odbył się 8. Charytatywny Maraton Zumby dla podopiecznych Fundacji „Światło”.

- Liczy się to miejsce, ci ludzie i to, po co to robimy - podkreślali uczestnicy maratonu.



- Spotykamy się już po raz ósmy na maratonie zumby po to, żeby uczcić Dzień Pacjenta w Śpiączce. Robimy to tak dynamicznie właśnie po to, żeby pchnąć tę energię na Grunwaldzką (siedziba fundacji - dop. red.), która jest tuż niedaleko, żeby niedługo doszło do jakiegoś kolejnego wybudzenia w naszym ośrodku - powiedziała Katarzyna Gucajtis, koordynator programowy Fundacji „Światło”.



Matron trwał 3 godzinny. Dochód z imprezy wspomoże toruńską fundację.