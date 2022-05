Programowa dyskusja na regionalnym kongresie Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu

Konferencja przed rozpoczęciem kongresu PO w Grudziądzu. Fot. Marcin Doliński

W Grudziądzu zorganizowany został Kujawsko - Pomorski Kongres Platformy Obywatelskiej. Towarzyszy mu hasło „Silna, Stabilna i Skuteczna Polska”.

- Będziemy rozmawiać o tym, co boli przedsiębiorców, będziemy mówili o szansach i zagrożeniach na rynku kredytowym, o tym, co się dzieje na polskiej wsi oraz co się dzieje w polskich szpitalach i ośrodka zdrowia. Naszym celem jest przygotowanie takiego programu Platformy Obywatelskiej, który będzie zbiorem wniosków i doświadczeń nie tylko członków Platformy Obywatelskiej, ale również Polek i Polaków. Pragniemy, aby Polacy stali się współgospodarzami programu wyborczego, który będzie napisany przez Polaków dla Polaków - powiedział poseł Tomasz Szymański.



- Te regionalne spotkania, których jest wiele mają na celu to, aby na 28 maja przygotować różne propozycje programowe, które przedstawi między innymi Donald Tusk, ale także inni parlamentarzyści na konwencji w Warszawie - dodał szef PO w Kujawsko-Pomorskiem, poseł Tomasz Lenz.