Panie z gminy Osielsko wzięły się za siebie! Która metamorfoza będzie najlepsza?

Trzydzieści kobiet z Osielska bierze udział w trzymiesięcznym „Letnim Wyzwaniu" z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Finałem ma być osiągnięcie wakacyjnej odnowy, czyli m.in. wymarzonej sylwetki oraz nauka kosmetycznych trików. Autorka najbardziej spektakularnej metamorfozy może liczyć na nagrody.

- Jest to jakaś motywacja, bo jednak samemu ciężko, mimo wielu możliwości w gminie. W samotności nie ma tego zapalnika...- Po pierwsze, żeby nauczyć się dobrych nawyków żywieniowych, no i ruch jest wskazany. Sama chodzę z kijkami, ale tu mam lepszą motywację. Nowe znajomości, dziewczyny są super. Trochę tu i ówdzie się poodkładało i lepiej, żeby tego nie było. Lżej mi się żyje i lepiej, jak tego nie ma...- W grupie łatwiej, bo jedna drugą wspiera, jest motywacja i rywalizacja, jest o co walczyć... - mówią uczestniczki zajęć.- Mamy fantastyczną grupę pań w różnym wieku i zadanie polega na tym, że edukuje je z psychodietetyki - mówi Agnieszka Budaj, dietetyk i trener przygotowania motorycznego.- Ćwiczymy dwa razy w tygodniu. W zajęciach bierze udział 30 pań, jest nawet lista rezerwowa. Zgłosił się także pan, jednak przestraszył się przewagi kobiet. Żałuję, że tego rodzynka z nami nie ma. Oferta była skierowana także do panów, ale panie są jednak odważniejsze do takich publicznych wystąpień. Jeśli panie będą się trzymać moich wytycznych, to bez problemu przez 3 miesiące można zrzucić 10 kg. Wartość nagród przekracza ponad 1 tys. złotych. Są to zabiegi, metamorfoza upiększająca i kontynuacja programu odchudzającego w moim gabinecie. Warto o siebie walczyć.Letnie Wyzwanie rozpoczęło się 5 maja i jest darmowe. Nagrody finansuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku.