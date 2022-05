Toruń to nie tylko Starówka. Radni przyjęli program rozwoju turystyki

Toruńscy radni przyjęli program rozwoju turystyki do 2030 roku. Autorzy dokumentu wskazują, że oprócz Starówki turyści powinni odwiedzać też inne miejsca np. Bydgoskie Przedmieście czy lewobrzeże miasta.

- To, co jest bardzo ważne, wreszcie nazywamy rzeczy po imieniu, że w Toruniu już od kilku lat mierzymy się z problemem nadmiaru turystów i dokument pokazuje kierunki, aby wypychać ten ruch również w inne, bardzo atrakcyjne części miasta, jak lewy brzeg Torunia, jak Wisła, którą coraz bardziej otwieramy na turystów, ale też Bydgoskie Przedmieście, czyli taka toruńska perła modernizmu i secesji - powiedział Piotr Lenkiewicz - radny Koalicji Obywatelskiej.- O turystykę musimy dbać permanentnie, troszcząc się między nimi o zabytki, rozwój infrastruktury, o ułatwienia dla turystów, bo turyści zostawiają tutaj również swoje pieniądze, dają miejsca zatrudnienia mieszkańcom Torunia - dodał Michał Jakubaszek, radny Prawa i Sprawiedliwości.- Przez ostatnie 2 lata byliśmy świadkami, jak pandemia wtargnęła w organizację turystyki na całym świecie, także w Toruniu i każdy program byłby wtedy czymś, co byłoby tylko dokumentem. Mamy nadzieję, że teraz ten program będzie realizowany w pełni i umożliwia ściągnięcie do nas turystów - powiedział Michał Zaleski, prezydent Torunia.Program przygotowała Firma doradcza z Katowic.Decyzją radnych do końca czerwca uchodźcy z Ukrainy będą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.