„Pan Tadeusz” i „Noce i dnie” na języku polskim. Maturzyści: Nie było trudno

Maturzyści przystąpili w środę do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich abiturientów. - Przebiegł spokojnie - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Czym dla człowieka jest tradycja lub kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia – takie do wyboru były, według maturzystów, tematy rozprawki na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tematy te odnosiły się do fragmentów „Pana Tadeusza" i „Nocy i dni". Maturzyści mogli też zinterpretować wiersz „Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana.- Egzamin nie było trudny. Spodziewaliśmy się „Pana Tadeusza" - mówili maturzyści I LO w Bydgoszczy po wyjściu z egzaminu.Egzamin rozpoczął się po godzinie 9.00. Trwał 170 minut. Czas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym mógł zostać wydłużony dla abiturientów, którym przysługuje możliwość dostosowania. Dotyczy m.in. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., po ataku Rosji na Ukrainę.Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zostanie przeprowadzony w przyszłym tygodniu w poniedziałek. W środę po godz. 14.00 zacznie się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Nie jest obowiązkowy. Łacina należy do tzw. przedmiotów do wyboru, zdawanych przez maturzystów na poziomie rozszerzonym. Jest rzadko wybierana na maturze. Chęć jej zdawania zadeklarowało w tym roku 158 abiturientów.