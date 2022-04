W Baruchowie w powiecie włocławskim zawalił się dach budynku. Ucierpiał robotnik wykonujący prace ziemne.

– W wyniku wykonywania prac ziemnych została uszkodzona jedna ze ścian, co spowodowało zawalenie się konstrukcji dachowej. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, przytomna, z obrażeniami została zabrana do szpitala we Włocławku – mówił kpt. Joachim Zefer, PSP, Włocławek.Z nieoficjalnych wiadomości wynika, że mężczyzna doznał obrażeń obu rąk. W akcji ratunkowej brało udział pięć zastępów straży pożarnej.