Jechał za szybko, wiózł ciężko chorą żonę do szpitala. Policjanci pomogli

Włocławscy policjanci pomogli w szybkim przewiezieniu do szpitala kobiety, która potrzebowała pilnej pomocy medycznej. Dzięki ich eskorcie, 43-latka w porę trafiła pod opiekę lekarzy.

St. sierż. Łukasz Woźniak i sierż. Alan Kubielski – podczas kontroli drogowej na ul. Toruńskiej we Włocławku – zwrócili uwagę na bmw, które jechało o wiele za szybko niż pozwalały na to przepisy. – Na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h pomiar prędkości wykazał 107 km/h, dlatego mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli drogowej – relacjonuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. – Za kierownicą siedział roztrzęsiony mężczyzna, który oświadczył, że wiezie do szpitala chorą żonę, potrzebującą pilnej pomocy lekarskiej. Kobieta leżała na tylnej kanapie auta, była blada i zaczynała tracić świadomość.Policjanci natychmiast podjęli decyzję o pilotażu auta do szpitala. W uzgodnieniu z dyżurnym, przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, przeprowadzili eskortę pojazdu. Dzięki temu 43-letnia włocławianka szybko i bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy. – Z uwagi na okoliczności zdarzenia, mundurowi odstąpili od ukarania kierującego bmw za wykroczenie drogowe – tłumaczy policjantka.