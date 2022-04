Kilkaset osób zebrało się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu, żeby wesprzeć walczących w Ukrainie i zaprotestować przeciwko wojnie.

Nie zabrakło też symbolicznych akcentów. Część uczestników położyła się na ziemi ze związanymi rękoma. - Osoby, które się kładą symbolizują ofiary znalezione m.in. w Buczy. To była okrutna śmierć i robimy to, żeby uczcić tych, którzy tak zginęli - tłumaczyli uczestnicy.Jedna z prowadzących protest zwróciła się w języku ukraińskim do Polaków dziękując im za pomoc. - Obiecamy, że nigdy tego nie zapomnimy i zawsze będziemy o was pamiętać! - przetłumaczono.