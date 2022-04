Podzielili się jedzeniem. Masz go za dużo po świętach? Też możesz dołączyć

Akcja „Ciepło serca w słoiku” przynosi obopólne korzyści - niektórzy dopiero dziś zjedzą wielkanocne śniadanie, a bydgoszczanie, którzy podarowali im potrawy - nie zmarnują jedzenia.

Na bydgoski Plac Wolności można było przynieść świąteczne potrawy, kilkadziesiąt osób otrzymało je przy stole ustawionym na parkingu.- Potrzebujących jest coraz więcej - mówi inicjator akcji Ireneusz Nitkiewicz. - Przygotowaliśmy się już wcześniej, wiele osób wcześniej dostarczyło nam potrawy. Ten czas jest szczególnie trudny, bo mnóstwo ludzi jest zaangażowanych w pomoc uchodźcom, ale w Polsce nie zniknęli bezdomni, seniorzy przy niskich emeryturach też częściej pytają o jedzenie w jadłodzielni. W tym roku nowością jest stół, by spotkanie przy nim łączyło. Dziękujemy każdemu, kto włączył się w tę akcję.Jeśli ktoś w poniedziałek popołudniu i wieczorem stwierdzi, że zostało mu coś do jedzenia, może zawieźć to do jadłodzielni przy ul. Gdańskiej lub do Bazyliki w Bydgoszczy - jedzenie trafi do potrzebujących, będzie m.in. zawiezione do miejsc koczowania bezdomnych.