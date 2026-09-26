Kolejarze sprawdzali poziom drgań podczas nocnych prac remontowych na torach w Stronnie [interwencja]

2026-09-26, 08:00 Bartosz Nawrocki/DW

Mieszkanka Stronna skarży się na drgania, jakie towarzyszą pracom na torach w Stronnie/Fot. Pexels, nadesłane, zrzut ekranu

Z prośbą o interwencję zwróciła się do nas mieszkanka Stronna. Bała się, że jej dom zostanie uszkodzony przez prowadzone w pobliżu prace na torach. - Niezależne laboratorium przeprowadziło dwa pomiary drgań budynku - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Trwa modernizacja linii kolejowej nr 201 z Maksymilianowa do Gdyni Głównej. Prace są prowadzone nocami, by nie wpływały na rozkład jazdy pociągów. Towarzyszą im hałas i drgania, co mocno zaniepokoiło mieszkankę Stronna. Bała się, że jej dom zostanie uszkodzony, bo wibracje były odczuwalne (szerzej informowaliśmy o tym tutaj).



PKP PLK odpowiada na obawy mieszkanki Stronna: Wykonano pomiary



W odpowiedzi na nasze pytania, spółka PKP PLK poinformowała, że w trakcie realizacji robót niezależne laboratorium przeprowadziło dwa pomiary drgań budynku przy ul. Leśnej. Ich analiza wykazała, że poziom wstrząsów jest bezpieczny dla budynku i nie spowoduje jego uszkodzeń. Nie stwierdzono również powstawania nowych uszkodzeń.



- Niezależnie od wyników pomiarów, przedstawiciel wykonawcy pozostaje w kontakcie z mieszkanką zgłaszającą uwagi, dotyczące prowadzonych prac - deklaruje Przemysław Zieliński z PKP PLK.



Aktualnie w Stronnie przygotowywany jest teren pod dobudowę drugiego toru.



- Konieczne jest wcześniejsze zabezpieczenie istniejącego toru poprzez wykorzystanie ścianek szczelnych. Wymaga to wykorzystania przez wykonawcę urządzeń wywołujących wibracje - uprzedza Przemysław Zieliński z PKP PLK.



Wykonano dodatkowe prace, by zmniejszyć poziom generowanych drgań - dowiadujemy się od przedstawiciela spółki.



W Stronnie po modernizacji linii kolejowej będą ekrany akustyczne



Mieszkańcy zastanawiają się też, jak zmieni się ich życie, gdy już po zmodernizowanej trasie będą jeździły pociągi.



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nakazał budowę ekranów akustycznych na wysokości nowych peronów i przejścia pod torami na stacji Stronno, równolegle do ul. Leśnej.

Będą długie na 190 metrów i wysokie na 4 metrów.

Powstaną też absorbery szynowe (tłumiki) na długości 200 metrów.

planowane są pomiary poziomu dźwięku