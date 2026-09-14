Nocne prace na torach i drgania w Stronnie niepokoją. „Oby mi się dom nie rozleciał!” [wideo]

2026-09-14, 14:50  Natasza Trzebuchowska/Bartosz Nawrocki/DW
Prace torowe na linii Maksymilianowo-Wierzchucin wykonywane są przez firmę Strabag na zlecenie PKP PLK/ Fot. Canva, zdjęcie ilustracyjne

Prace torowe na linii Maksymilianowo-Wierzchucin wykonywane są przez firmę Strabag na zlecenie PKP PLK/ Fot. Canva, zdjęcie ilustracyjne

Z problemem zwróciła się do nas Słuchaczka ze Stronna niedaleko Bydgoszczy. Jak mówi, robotnicy wyjaśnili jej, że pracują między północą a godziną 3.50 nad ranem, bo w tym czasie nie kursują pociągi.

Prace na linii Maksymilianowo-Wierzchucin wykonywane są przez firmę Strabag na zlecenie PKP PLK. Wykonawca uprzedził mieszkańców Stronna o robotach i zapewnił, że zamontowane zostaną czujniki wstrząsu. Słuchaczka opisuje, że drgania były bardzo wyczuwalne, a pomiary - jej zdaniem - nieodpowiednio zrobione. Obawia się o swój dom.

- Nie wiedziałam, czy mam trzymać drzwi i okna, by szyb nie powybijało. Mówili, że założą mierniki, by sprawdzić drgania, ale przyjechali jednego dnia, zakładali w je w jednym miejscu i mierzyli drgania w tamtym miejscu. Rozumiem, że muszą wykonać swoje zadania, ale oczekuję, że podczas wkopywania będą mierzyli poziom drgań, że będą to kontrolowali i że mi się dom nie rozleci - mówi Słuchaczka.

  • Zgłosiła problemy osobom odpowiedzialnym za prowadzone prace.
  • Zakazano użycia koparki, by zredukować poziom hałasu i drgań.
Jak przekazała Polskiemu Radiu PiK mieszkanka Stronna, 14 września przedstawiciel firmy Strabag był w jej domu. Zadeklarował, że zostanie spisany protokół, będą pomiary drgań i hałasu oraz zostaną wykonane oględziny budynku.

Obecny etap prac ma potrwać do końca września.
O komentarz poprosiliśmy firmę Strabag, rzecznik odesłał nas do PKP PLK. Czekamy na odpowiedź.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Prace torowe na linii Maksymilianowo-Wierzchucin wykonywane są przez firmę Strabag na zlecenie PKP PLK/ Wideo: Nadesłane

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