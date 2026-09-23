Studenci spotkali się z Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym

2026-09-23, 22:25 Damian Klich / TB

Waldemar Żurek podczas warsztatów „Asystent Sędziego – Prawo. Praktyka. Przyszłość". / Fot. Damian Klich

Przyszli prawnicy mogli poznać pracę sądu „od kuchni". W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy odbyły się warsztaty pod nazwą „Asystent Sędziego – Prawo. Praktyka. Przyszłość".

Jednym z punktów programu było spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym Waldemarem Żurkiem.



- Moim zdaniem zawód sędziego to jest mistrzostwo świata. To bardzo trudny i wymagający zawód. Zachęcam was, abyście w przyszłości próbowali związać się z sądem - mówił minister.



Asystent sędziego to prawnik, który przygotowuje sprawy do rozpoznania oraz wspiera sędziego w analizie materiału dowodowego i przygotowaniu orzeczeń. Ministerstwo zwiększyło w 2026 roku limit etatów na to stanowisko o 325, czyli o blisko 6 proc.