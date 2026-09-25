Oliwier z Bydgoszczy walczy z chorobami. Zbierając kasztany można pomóc dziecku

2026-09-25, 14:00 JW

Rodzice Oliwiera apelują o pomoc. /fot. nadesłane

Rodzice zbierają pieniądze na leczenie schorowanego Oliwiera. W tym celu zorganizowali akcję zbiórki kasztanów. Każda para rąk jest na wagę złota.

Oliwier urodził się przedwcześnie. Na początku dzielnie walczył o życie, teraz zmaga się z padaczką, wodogłowiem i wynikającymi z tego problemami rozwojowymi.



Stąd też rodzice dziecka organizują akcję zbierania kasztanów. Każdy zebrany kasztan to realna pomoc dla chłopca. Zbiórka trwa do 30 października. Rodzice zachęcają do kcji szkoły, przedszkola, firmy, instytucje i osoby prywatne.





- Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się do nas przyłączyć. Po zakończonej akcji odbierzemy wasze zbiory, jeśli zbieracie w szkołach, firmach. Odbieramy także w trakcie, jeśli zbierzecie większą ilość. Dajcie znać - mówią rodzice Oliwiera.







Kasztany można również dostarczać do punktów zbiórki: