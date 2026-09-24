Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy otwarte. Skorzystają studenci i pacjenci

2026-09-24, 20:40  Bartosz Nawrocki/JW
Tak wygląda gmach Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. /fot. Bartosz Nawrocki

Tak wygląda gmach Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. /fot. Bartosz Nawrocki

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK oficjalnie otwarte. Będą mogli kształcić się tam przyszli dentyści, naukowcy przeprowadzą badania, a pacjenci skorzystają ze świadczeń stomatologicznych.

Prof. Paweł Burduk, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kierunku lekarsko-dentystycznego mówi, że nocna i świąteczna opieka stomatologiczna może zacząć tam działać już w styczniu.

- Będzie to wszystko uzależnione od rozpisania konkursu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nocna opieka jest opieką podstawową. Będą tu pracować lekarze stomatolodzy.
Skorzystają przede wszystkim studenci kierunku lekarsko-dentystycznego, gdzie praktycznie wszystkie zajęcia od momentu otwarcia centrum, te które są typowo stomatologicznymi zajęciami, będziemy realizować tutaj - dodaje prof. Paweł Burduk.

- Budynek jest częściowo wyposażony, natomiast z uwagi na bardzo krótki okres realizacji tej inwestycji, trwa jeszcze proces wyposażania. Inwestycja powstała w przeciągu 14 miesięcy. Mamy zakupiony już tomograf, mamy zakupione częściowo unity symulacyjne, unity kliniczne - zapewnia Marzena Ruczyńska, zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum.

Budowa Centrum Stomatologii kosztowała ponad 100 milionów złotych. Ma cztery piętra oraz ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W budynku znajdzie się m.in. najnowocześniejsze w Polsce, a może nawet i na świecie, Centrum Egzaminów Testowych - zapewniają przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Relacja Bartosza Nawrockiego

Bydgoszcz
Tak było na oficjalnym otwarciu Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. /fot. Bartosz Nawrocki Tak było na oficjalnym otwarciu Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. /fot. Bartosz Nawrocki

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