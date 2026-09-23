Prawie pół miliona zniknęło z kasy bydgoskiego sądu. Polskie Radio PiK dotarło do nowych ustaleń

2026-09-23, 08:00 Maciej Wilkowski/DW

Ponad 477 tysięcy złotych zniknęło z kasy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Nie prawie 330 tys. zł - jak informowano ponad trzy lata temu, gdy sprawa wyszła na jaw - a ponad 477 tysięcy złotych zniknęło z kasy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Miała je ukraść księgowa. Jest coraz bliżej finału prokuratorskiego śledztwa - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Sprawa ciągnie się od 2023 roku. Wtedy prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Pieniądze zniknęły z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bydgoska prokuratura - w trosce o bezstronność - nie chciała się sprawą zajmować. Ta trafiła do prokuratury w Toruniu. Mijały miesiące. Pojawiały się nowe wnioski, opinie, analizy. I w końcu są konkretne ustalenia.



Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK podejrzana, była księgowa Marzena S., została przesłuchana, przyznała się do winy, złożyła krótkie wyjaśnienia, zawnioskowała o uzupełnienie przesłuchania. Toruńska prokuratura ustaliła, że od marca 2012 roku do grudnia 2019 roku z socjalnego funduszu zniknęło ponad 400 tysięcy złotych, a od września 2022 do stycznia 2023 roku - ponad 77em tysięcy.



Marzena S. usłyszała dwa zarzuty dotyczące kradzieży mienia znacznej wartości. Prokuratura deklaruje, że za kilka tygodni przygotuje akt oskarżenia.

Wcześniej śledczy informowali, że księgowa miała przez lata przelewać różne kwoty z konta służbowego na swoje prywatne lub konta swoich dzieci.

Pieniądze miała przeznaczać na bieżące wydatki.