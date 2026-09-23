Rozpoczął się proces Tomasza D. z Grudziądza. Jest oskarżony o skrzywdzenie dziewczynki

2026-09-23, 12:45  Mariusz Luda/DW
Sąd Okręgowy w Toruniu/fot. Mateuszgdynia/Wikipedia

Sąd Okręgowy w Toruniu/fot. Mateuszgdynia/Wikipedia

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces 26-letniego mieszkańca Grudziądza, Tomasza D. Ma odpowiedzieć za serię ciężkich przestępstw seksualnych wobec dziewczynki.

Ze względu na drastyczny charakter sprawy oraz konieczność ochrony prywatności i dobra pokrzywdzonego dziecka, sąd podjął decyzję o całkowitym wyłączeniu jawności procesu.

Według ustaleń Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu, która sporządziła akt oskarżenia, mężczyzna miał co najmniej czterokrotnie doprowadzić do obcowania płciowego dziewczynkę poniżej 15 roku życia. Śledczy zarzucają mu również podejmowanie wobec ofiary innych czynności seksualnych. Do dramatycznych zdarzeń miało dochodzić w okresie od grudnia 2025 do marca 2026 roku w jednej z miejscowości na terenie gminy Grudziądz.

Z ustaleń śledztwa wynika, że pokrzywdzona dziewczynka to córka znajomego, którego 26-latek regularnie odwiedzał. Mężczyzna został zatrzymany w marcu tego roku i od tego czasu nieprzerwanie przebywa w tymczasowym areszcie. Z uwagi na wagę zarzutów Tomaszowi D. grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności. Wyrok w tej sprawie zapadnie za zamkniętymi drzwiami.

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