Jerzy Kanclerz o awansie: To głównie sukces zawodników, bo to oni są aktorami tych zawodów [Rozmowa Dnia]

2026-09-25, 09:00 Maciej Wilkowski/JW

Gościem „Rozmowy Dnia” był Jerzy Kanclerz. /fot. Izabela Langner

Młodzi żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz wygrali wszystkie młodzieżowe rozgrywki w tym roku. Drużyna awansowała do PGE Ekstraligi. Tam czekają już na nią ekipy z Grudziądza i Torunia. Między innymi o tym Maciej Wilkowski rozmawiał z Jerzym Kanclerzem, prezesem Abramczyk Polonii Bydgoszcz, kibicem, który był na wszystkich turniejach Grand Prix.

Emocje jeszcze nie opadły





Żużel to Temat Tygodnia w Polskim Radiu PiK. Tygodnia, który jest pełen sukcesów żużlowców z naszego regionu. Jest radość z niedzielnego awansu Abramczyk Polonii Bydgoszcz, jest też euforia ze środowego, juniorskiego triumfu.

- To jest głównie sukces zawodników, bo to oni są aktorami tych zawodów. To, co ustaliliśmy podczas zgrupowania w Żninie przed sezonem, zostało zrealizowane. Natomiast w żużlu trzeba mieć też trochę szczęścia. Jest takie powiedzenie do trzech razy sztuka i nam się w tym sezonie to udało. Wiadomo, że o tą ekstraligę zabiegaliśmy dwa lata temu. Pechowy 15 wyścig zremisowany i, że tak powiem, dwumecz z Rybnikiem został przegrany, w ubiegłym roku z Unią Leszno. Dwa mecze potem baraże z Gorzowem również przegrane. W tym roku się udało - dodaje.





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