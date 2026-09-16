Czy hulajnogi elektryczne stwarzają zagrożenie pożarowe?

2026-09-16, 12:00  Damian Klich / TB
W przypadku uszkodzenia hulajnogi lub nawet silnego uderzenia bez wyraźnych uszkodzeń bateria może zacząć się nagrzewać. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

W przypadku uszkodzenia hulajnogi lub nawet silnego uderzenia bez wyraźnych uszkodzeń bateria może zacząć się nagrzewać. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Zdaniem Karola Smarza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - płoną bardzo rzadko, ale gdy już zacznie się pożar są dużym niebezpieczeństwem.

- Spalanie metali lekkich odbywa się często przy niskim dostępie do tlenu. Przy takim spalaniu dochodzi do zjawiska utleniania, czyli ten proces spalania, jeśli już się rozpocznie, przebiega intensywnie. Może przebiegać nawet pod wodą bez dostarczania tlenu - mówi rzecznik bydgoskich strażaków. - Wymusza to na strażakach wdrożenie procesu chłodzenia, który trwa bardzo długo.

Co zrobić, gdy hulajnoga się pali?

- Jeżeli trwa proces ładowania i urządzenie jest podłączone do siecie, należy jak najszybciej wyłączyć dopływ energii i to w najlepiej w całym budynku. Następnie należy się bezpiecznie ewakuować - mówi Karol Smarz. - Gaśnicą proszkową możemy ten proces bardzo załagodzić, ale na pewno nie całkowicie zgasić.

Przez półtora roku w powiecie bydgoskim doszło do zaledwie dwóch pożarów hulajnóg elektrycznych. W przypadku uszkodzenia hulajnogi lub nawet silnego uderzenia bez wyraźnych uszkodzeń bateria może zacząć się nagrzewać. Wysoka temperatura to sygnał ostrzegawczy, że za chwilę pojawi się ogień.

Hulajnogi elektryczne są Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK.

Co zrobić, gdy hulajnoga się pali? Mówi Karol Smarz

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