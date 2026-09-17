Więcej policji na drogach Kujawsko-Pomorskiego. Z okazji Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2026-09-17, 06:50 Bartosz Nawrocki/JW

W czwartek rozpoczną się działania ROADPOL Safety Days. /fot. KMP w Bydgoszczy

Promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, walka z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera - to cel ogólnoeuropejskiej akcji ROADPOL Safety Days, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W wydarzeniu odbywającym się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności wezmą także udział policjanci z naszego regionu.



- Szczególnie będziemy zwracać uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów ale również uwagę na to, że kierujący popełniają wykroczenia, które są głównymi przyczynami wypadków drogowych. Chodzi o prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie i przede wszystkim niewłaściwe zachowanie się wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego - mówi kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.



Powołując się na policyjne statystyki ostrzega, że okres jesienno-zimowy to czas, kiedy dochodzi do większej liczby zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych, rowerzystów czy chociażby osób poruszających się hulajnogą elektryczną. Podkreśla, że takie osoby muszą zadbać o to, by były jak najbardziej widoczne na drodze.



- To że pieszy widzi kierującego samochodem wcale nie oznacza, że kierowca widzi pieszego. Co się stanie, jeżeli kierowca nas nie zobaczy? Może dojść do wypadku. Dlatego też my sami, pomimo tego, że mamy zielone światło, możemy przejść na przejściu dla pieszych i już mamy pierwszeństwo, to zawsze musimy się obejrzeć w lewo, w prawo, w lewo i dopiero wtedy możemy wchodzić na jezdnię, jeżeli widzimy, że kierowca się zatrzymał albo nic nie nic nadjeżdża - zaznacza policjant.



Kulminacja Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nastąpi w czwartek, kiedy to najwięcej policjantów skontroluje sytuację na regionalnych drogach.