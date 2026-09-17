Jest kara dla kierowcy ciężarówki. Wjechał w drugą na autostradzie A1 pod Toruniem

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3 tysiące złotych mandatu i 10 punktów karnych - to kara dla 24-letniego kierowcy Scanii, który spowodował kolizję na autostradzie A1 w Lubiczu Dolnym pod Toruniem. Mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków na drodze i najechał na tył Mercedesa prowadzonego przez 60-latka. W wyniku zderzenia jedna osoba została ranna.