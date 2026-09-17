Jest kara dla kierowcy ciężarówki. Wjechał w drugą na autostradzie A1 pod Toruniem

Region
Kierowca ciężarówki podczas wyprzedzania jechał na czołówkę. Zepchnął auto na bariery [wideo]DW 2026-09-17, 14:18
Na policyjną skrzynkę „Stop Agresji Drogowej” trafiło nagranie, o którym nawet funkcjonariusze mówią, że mrozi krew w żyłach. Kierowca TIR-a mógł… Czytaj dalej »
Uczniowie z regionu oddali cześć Polakom zesłanym na Sybir [zdjęcia]Monika Kaczyńska/DW 2026-09-17, 13:50
Na toruńskiej Barbarce zorganizowano VIII Bieg Sybiraka. W sportowej i zręcznościowej rywalizacji wzięli udział uczniowie klas mundurowych. Czytaj dalej »
Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Wśród rannych są głównie nastolatkowieBartosz Nawrocki/DW 2026-09-17, 12:57
Aż 29 wypadków na hulajnogach elektrycznych w tym jeden śmiertelny odnotowali kujawsko-pomorscy policjanci od początku roku. Brały w nich udział głównie… Czytaj dalej »
Biegły ocenia, czy policjanci interweniujący wobec 19-letniego Olka z Grudziądza nie złamali prawaMarcin Doliński/DW 2026-09-17, 12:00
Sprawdzane jest to, czy mundurowi dopełnili wszystkich czynności służbowych i nie przekroczyli swoich uprawnień - ustaliło Polskie Radio PiK. Czytaj dalej »
Inowrocław przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu. Władze miasta protestują w WarszawieNatasza Trzebuchowska/DW 2026-09-17, 10:40
W samo południe w czwartek (17 września) przedstawiciele władz Inowrocławia manifestują przed kancelarią premiera. Stamtąd przejdą przed Sejm. Czytaj dalej »
Hulajnogą szybciej i komfortowo. Jednak niekoniecznie zdrowo i bezpiecznieMarcin Doliński/JW 2026-09-17, 10:23
Tym razem, w ramach tematu tygodnia, pytamy jaki wpływ mają hulajnogi na nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Okazuje się, że ciągłe używanie hulajnogi, która… Czytaj dalej »
Nowy kierunek na grudziądzkiej uczelni. Powstaje dzięki współpracy z wojskiemMarcin Doliński/DW 2026-09-17, 09:37
Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu stawia na bezpieczeństwo. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, w przyszłym roku ma zostać tam otwarty nowy kierunek… Czytaj dalej »
Strażnicy miejscy na przejazdach kolejowych będą mogli wystawiać wysokie mandaty [„Rozmowa Dnia”]Agnieszka Marszał/DW 2026-09-17, 08:55
Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Będą mogli m.in. karać za wykroczenia na przejazdach kolejowych czy fotografowanie infrastruktury krytycznej. Czytaj dalej »
Czy hulajnogi elektryczne naprawdę sprzyjają środowisku? Nie do końcaMariusz Luda/JW 2026-09-17, 07:50
Z jednej strony zerowa emisja w mieście, z drugiej ogromny ślad węglowy przy wydobyciu litu i kobaltu, produkcji baterii oraz ich nocnym zwożeniu spalinowymi… Czytaj dalej »
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