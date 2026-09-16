Przejazd kolejowy pod okiem policjantów. W Ostromecku posypały się mandaty [wideo]

2026-09-16, 14:29 JW

Bydgoscy policjanci wzięli pod lupę niestrzeżony przejazd kolejowy w Ostromecku. /fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci z bydgoskiej drogówki postanowili sprawdzić, jak kierowcy zachowują się na przejeździe kolejowym w Ostromecku. Ten nie jest wyposażony w rogatki, ale ma znak STOP, którego część zmotoryzowanych postanowiła zignorować.

We wtorkowy poranek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego za pomocą drona nadzorowali niestrzeżony przejazd kolejowy w Ostromecku.





- Celem kontroli ruchu w tym miejscu było ograniczenie niebezpiecznych sytuacji związanych z łamaniem przepisów drogowych dotyczących przede wszystkim lekceważenia znaku STOP. Taki znak umieszczony jest w rejonie przejazdu w Ostromecku i każdy kierowca ma obowiązek bezwzględnego zatrzymania pojazdu w wyznaczonym miejscu lub przed wjazdem na tory, upewnienia się, że nie nadjeżdża pociąg i dopiero wtedy może kontynuować jazdę - wyjaśnia nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.





Podczas działań mundurowi ujawnili pięć wykroczeń. Wszystkie dotyczyły niezatrzymania się przed przejazdem. Kierowcy zostali ukarani mandatem lub pouczeni.



