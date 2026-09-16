Przejazd kolejowy pod okiem policjantów. W Ostromecku posypały się mandaty [wideo]

2026-09-16, 14:29  JW
Bydgoscy policjanci wzięli pod lupę niestrzeżony przejazd kolejowy w Ostromecku. /fot. KMP w Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci wzięli pod lupę niestrzeżony przejazd kolejowy w Ostromecku. /fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci z bydgoskiej drogówki postanowili sprawdzić, jak kierowcy zachowują się na przejeździe kolejowym w Ostromecku. Ten nie jest wyposażony w rogatki, ale ma znak STOP, którego część zmotoryzowanych postanowiła zignorować.

We wtorkowy poranek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego za pomocą drona nadzorowali niestrzeżony przejazd kolejowy w Ostromecku.

- Celem kontroli ruchu w tym miejscu było ograniczenie niebezpiecznych sytuacji związanych z łamaniem przepisów drogowych dotyczących przede wszystkim lekceważenia znaku STOP. Taki znak umieszczony jest w rejonie przejazdu w Ostromecku i każdy kierowca ma obowiązek bezwzględnego zatrzymania pojazdu w wyznaczonym miejscu lub przed wjazdem na tory, upewnienia się, że nie nadjeżdża pociąg i dopiero wtedy może kontynuować jazdę - wyjaśnia nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

Podczas działań mundurowi ujawnili pięć wykroczeń. Wszystkie dotyczyły niezatrzymania się przed przejazdem. Kierowcy zostali ukarani mandatem lub pouczeni.

Region

Z powodu naprawy nie będzie wody w Inowrocławiu. PWiK apeluje: zaopatrzcie się w jej odpowiednią ilość

Z powodu naprawy nie będzie wody w Inowrocławiu. PWiK apeluje: zaopatrzcie się w jej odpowiednią ilość

2026-09-16, 15:03
450 chemików z całej Polski przyjechało do Politechniki Bydgoskiej

450 chemików z całej Polski przyjechało do Politechniki Bydgoskiej

2026-09-16, 13:35
Zderzenie dwóch ciężarówek na A1 pod Toruniem. Jedna osoba ranna

Zderzenie dwóch ciężarówek na A1 pod Toruniem. Jedna osoba ranna

2026-09-16, 12:30
Czy hulajnogi elektryczne stwarzają zagrożenie pożarowe

Czy hulajnogi elektryczne stwarzają zagrożenie pożarowe?

2026-09-16, 12:00
Dr inż. Marcin Karwasz: Środki transportu powinny być ze sobą mocno powiązane

Dr inż. Marcin Karwasz: Środki transportu powinny być ze sobą mocno powiązane

2026-09-16, 09:00
Dlaczego jeżdżący na hulajnogach łamią przepisy Chcą zaistnieć wśród rówieśników

Dlaczego jeżdżący na hulajnogach łamią przepisy? „Chcą zaistnieć wśród rówieśników"

2026-09-16, 07:48
Nie będzie małych tężni na osiedlach we Włocławku. Chcieli ich mieszkańcy, sanepid odradza

Nie będzie małych tężni na osiedlach we Włocławku. Chcieli ich mieszkańcy, sanepid odradza

2026-09-16, 06:56
Seria porannych kolizji w Kujawsko-Pomorskiem

Seria porannych kolizji w Kujawsko-Pomorskiem

2026-09-16, 06:18
Jadą protestować do Warszawy. Prezydent Inowrocławia: Zapraszamy wszystkich parlamentarzystów

Jadą protestować do Warszawy. Prezydent Inowrocławia: Zapraszamy wszystkich parlamentarzystów

2026-09-15, 21:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę