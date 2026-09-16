Przejazd kolejowy pod okiem policjantów. W Ostromecku posypały się mandaty [wideo]

Region
Z powodu naprawy nie będzie wody w Inowrocławiu. PWiK apeluje: zaopatrzcie się w jej odpowiednią ilośćDamian Klich/JW 2026-09-16, 15:03
W całym Inowrocławiu nie będzie wody w nocy z środy na czwartek (16-17.09.). Wodociągowcy będą naprawiać główną magistralę zasilającą miasto na ulicy… Czytaj dalej »
450 chemików z całej Polski przyjechało do Politechniki BydgoskiejBartosz Nawrocki / TB 2026-09-16, 13:35
Podczas 68. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Bydgoskiej został odznaczony prof. Teofil Jesionowski… Czytaj dalej »
Zderzenie dwóch ciężarówek na A1 pod Toruniem. Jedna osoba rannaTB 2026-09-16, 12:30
Do zdarzenia doszło w środę (16.09.) w Lubiczu Dolnym tuż przed godz. 12. Czytaj dalej »
Czy hulajnogi elektryczne stwarzają zagrożenie pożarowe?Damian Klich / TB 2026-09-16, 12:00
Zdaniem Karola Smarza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - płoną bardzo rzadko, ale gdy już zacznie się pożar są dużym nieb… Czytaj dalej »
Dr inż. Marcin Karwasz: Środki transportu powinny być ze sobą mocno powiązaneAdriana Andrzejewska-Kuras / TB 2026-09-16, 09:00
Jak budować bezpieczne, zrównoważone i przystępne systemy transportowe? Czy przyszłość to dobrze zorganizowany transport publiczny, czy może urządzenia… Czytaj dalej »
Dlaczego jeżdżący na hulajnogach łamią przepisy? „Chcą zaistnieć wśród rówieśników"Jarosław Wieprzycki/MG 2026-09-16, 07:48
W Temacie Tygodnia zastanawiamy się, dlaczego użytkownicy hulajnóg decydują się na zbyt szybką jazdę, wykonywanie niebezpiecznych akrobacji na jednośladzie… Czytaj dalej »
Nie będzie małych tężni na osiedlach we Włocławku. Chcieli ich mieszkańcy, sanepid odradzaMarek Ledwosiński/MG 2026-09-16, 06:56
Na wszystkich włocławskich osiedlach miały stanąć małe tężnie solankowe. Ich budowa to jeden ze zwycięskich pomysłów w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim… Czytaj dalej »
Seria porannych kolizji w Kujawsko-PomorskiemAgata Raczek / TB 2026-09-16, 06:18
Na autostradzie A1, między węzłami Grudziądz i Lisewo, w kierunku Łodzi, doszło do kolizji. W miejscowości Mały Rudnik samochód osobowy uderzył w bariery… Czytaj dalej »
Jadą protestować do Warszawy. Prezydent Inowrocławia: Zapraszamy wszystkich parlamentarzystówKatarzyna Bogucka/MG 2026-09-15, 21:00
Władze Inowrocławia i powiatu przygotowują się do protestu przed kancelarią premiera w Warszawie. Temat: wykluczenie komunikacyjne. Czytaj dalej »
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