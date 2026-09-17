Hulajnogą szybciej i komfortowo. Jednak niekoniecznie zdrowo i bezpiecznie

2026-09-17, 10:23 Marcin Doliński/JW

Hulajnogi elektryczne niekoniecznie pozytywnie wpływają na nasze zdrowie/fot.: archiwum

Tym razem, w ramach tematu tygodnia, pytamy jaki wpływ mają hulajnogi na nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Okazuje się, że ciągłe używanie hulajnogi, która ma zastępować nasz ruch źle wpływa na nasza postawę oraz zdrowie.

Zdaniem fizjoterapeuty Kamila Rządkowskiego z Centrum Zdrowia i Ciała w Świeciu, pozycje na hulajnodze są wymuszone statycznie i niestatycznie, asymetrycznie.



- Jedna noga do przodu, druga do tyłu, głowa w lekkim pochyleniu i cały czas dochodzi do statycznej pracy mięśni, która nie koniecznie jest pracą właściwą i słuszną w prawidłowym rozwoju, tak, układu mięśniowego, układu kostno-stawowego, zwłaszcza w okresie młodszym, dziecięcym. Według mnie ta hulajnoga może nam to zabrać - uważa fizjoterapeuta.



Dodaje, że jeśli hulajnogą elektryczną zastępujemy ruch, chodzenie do pracy, dochodzi do przewlekłego, monotonnego stosowania cały czas tych samych pozycji w zastępstwie ruchu.



- Natomiast jeżeli ktoś ma dużo ruchu, chodzi do pracy pieszo i postanawia sobie wdrożyć dodatkowo hulajnogę, czyli zamiast siedzi w domu przed telewizorem, mówi: „A, i jadę sobie hulajnogą zrobić rundkę", to w tym momencie nie widzę przeciwwskazań, żeby takiej hulajnogi używać jako taki dodatek, ale nie jako zamiennik roweru lub naszych kończyn dolnych - wskazuje Kamil Rządkowski.